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Ру Тат
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14 мая 2021  14:35

На трассе М7 в Челнах дорожники начали установку прохожей части пешеходного перехода

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На трассе М7 в Набережных Челнах дорожники приступили к установке прохожей части надземного пешеходного перехода. Искусственное сооружение возводят на 1043-м км автодороги, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Покрытие прохожей части уложат из долговечного полимерного покрытия устойчивого к перепадам температур. На объекте также монтируют лестничные сходы, строят пешеходные дорожки, — отметили в ведомстве. — Позже рабочие приступят к устройству перильного ограждения и антивандальных светодиодных светильников».

Для маломобильных граждан на объекте предусмотрены отдельные входы с пандусами, а для слабовидящих пешеходов установят полиуретановые тактильно-контрастные наземные указатели.

Надземный пешеходный переход строится возле дачных поселков «Гидростроитель» и «Заря», где ежедневно проезжает около 40 тыс. автомобилей. Длина искусственного сооружения с лестничными сходами составит более 44 метров, ширина — 3 метра. Ввести объект в эксплуатацию планируется в сентябре.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»

трасса м7 надземный пешеходный переход
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