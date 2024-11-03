На трассе М7 под Казанью затруднено движение

На мосту через Волгу на трассе М7, где вчера столкнулись четыре большегруза, затруднено движение. Об этом следует из данных сервиса «Яндекс.Карты».

По сообщениям водителей в социальных сетях, последствия вчерашнего ДТП полностью еще не устранены, из-за чего на этом участке образовалась пробка. Также известно о ДТП на мосту в направлении Иннополиса.

Фото: Яндекс.Карты

Накануне вечером движение на мосту через Волгу было перекрыто из-за ДТП с большегрузами. Как сообщили в Госавтоинспекции республики, 2 ноября на 7780-м километре автодороги М7 столкнулись четыре грузовых автомобиля, в результате чего произошло возгорание трех из них. Двое водителей получили легкие травмы.