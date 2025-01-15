news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
Происшествия 15 января 2025 11:31

На трассе М7 под Елабугой водитель «КамАЗа» влетел в две фуры, его увезли в больницу

Скопировать ссылку

На трассе М7 в Елабужском районе РТ произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей.

Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, на автодороге водитель «КамАЗа» столкнулся с фурами Scania и DAF.

К счастью, обошлось без жертв. Водитель «КамАЗа» получил травмы, его увезли медики скорой помощи.

Фото: Соцсети

#ДТП #трасса М7 #елабужский район
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100