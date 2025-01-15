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На трассе М7 под Елабугой водитель «КамАЗа» влетел в две фуры, его увезли в больницу
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На трассе М7 в Елабужском районе РТ произошло ДТП с участием трех грузовых автомобилей.
Как сообщили «Татар-информу» в республиканской Госавтоинспекции, на автодороге водитель «КамАЗа» столкнулся с фурами Scania и DAF.
К счастью, обошлось без жертв. Водитель «КамАЗа» получил травмы, его увезли медики скорой помощи.
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