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На трассе М7 фура пробила отбойник и вылетела на встречку
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На 920-м километре трассы М7 недалеко от Мамадышского района РТ произошло ДТП с фурой.
Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, водитель грузового авто на спуске не успел вовремя затормозить. В результате фура пробила отбойник и вылетела на встречную полосу.
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