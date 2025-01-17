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Руc Тат
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Происшествия 17 января 2025 11:13

На трассе М7 фура пробила отбойник и вылетела на встречку

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На 920-м километре трассы М7 недалеко от Мамадышского района РТ произошло ДТП с фурой.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, водитель грузового авто на спуске не успел вовремя затормозить. В результате фура пробила отбойник и вылетела на встречную полосу.

#ДТП
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