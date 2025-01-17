На трассе М7 фура пробила отбойник и вылетела на встречку

На 920-м километре трассы М7 недалеко от Мамадышского района РТ произошло ДТП с фурой.

Как сообщили «Татар-информу» очевидцы произошедшего, водитель грузового авто на спуске не успел вовремя затормозить. В результате фура пробила отбойник и вылетела на встречную полосу.