На трассе М5 в Татарстане возобновили движение после ограничений из-за непогоды

На трассе М5 в Татарстане возобновили движение маршрутного транспорта. Об этом информирует «Поволжуправтодор». Трасса открыта с 8 утра.

Напомним, накануне с 14.00 на участках трассы М5 в Татарстане были введены ограничения движения для маршрутного транспорта.

Ограничения были введены: