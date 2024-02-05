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На трассе М5 в Татарстане возобновили движение после ограничений из-за непогоды
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На трассе М5 в Татарстане возобновили движение маршрутного транспорта. Об этом информирует «Поволжуправтодор». Трасса открыта с 8 утра.
Напомним, накануне с 14.00 на участках трассы М5 в Татарстане были введены ограничения движения для маршрутного транспорта.
Ограничения были введены:
- в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км – общей протяженностью 7,5 км;
- в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км – протяженностью 22,5 км.
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