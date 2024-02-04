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Происшествия 4 февраля 2024 16:05

На трассе М5 в Татарстане из-за непогоды ограничили движение

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На трассе М5 в Татарстане из-за непогоды ограничили движение

На трассе М5 в Татарстане временно ограничили движение маршрутного транспорта. По информации «Поволжуправтодора», ограничения вводятся с 14.00 в целях недопущения затруднения движения транспорта.

Ограничения введены:

  • в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км – общей протяженностью 7,5 км;
  • в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км – протяженностью 22,5 км.

Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 5 февраля.

Для мониторинга обстановки на автомобильных дорогах и организации взаимодействия на трассу М5 «Урал» направлены оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов.

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