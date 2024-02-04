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На трассе М5 в Татарстане из-за непогоды ограничили движение
На трассе М5 в Татарстане временно ограничили движение маршрутного транспорта. По информации «Поволжуправтодора», ограничения вводятся с 14.00 в целях недопущения затруднения движения транспорта.
Ограничения введены:
- в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км, с 1253 км по 1257,5 км – общей протяженностью 7,5 км;
- в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км – протяженностью 22,5 км.
Ориентировочное время окончания ограничения движения 08.00 5 февраля.
Для мониторинга обстановки на автомобильных дорогах и организации взаимодействия на трассу М5 «Урал» направлены оперативные группы Бугульминского и Бавлинского пожарно-спасательных гарнизонов.
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