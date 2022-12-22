На трассе М5 в РТ ограничили движение для такси, автобусов и грузовиков из-за непогоды

В связи с сильным ветром, обильным снегопадом и ограничением видимости на дороге в Татарстане с 20.20 временно ограничили движение для такси, автобусов и грузовиков на нескольких участках трассы М5:

в Бугульминском районе на трех участках с 1239 км по 1240 км, с 1243 км по 1245 км и с 1253 км по 1257,5 км, общей протяженностью 7,5 км.

в Бавлинском районе на одном участке с 1257,5 км по 1280 км, протяженностью 22,5 км.

Ориентировочное время окончания ограничения – 5.00 23 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ со ссылкой на ФКУ «Федеральное управление автомобильных дорог «Приуралье» Федерального дорожного агентства».