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Происшествия 21 января 2025 20:56

На трассе М5 в РТ из-за метели ограничили движение для автобусов и грузовиков

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В Татарстане из-за метели ввели временное ограничение движения для автобусов и грузовиков на трассе М5.

Ограничения вводятся до улучшения погодных условий.

В случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по телефонам: (843) 533 38 88 – дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), (843) 291 91 91 – диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).

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