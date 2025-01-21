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На трассе М5 в РТ из-за метели ограничили движение для автобусов и грузовиков
В Татарстане из-за метели ввели временное ограничение движения для автобусов и грузовиков на трассе М5.
Ограничения вводятся до улучшения погодных условий.
В случае возникновения нештатных ситуации на дороге обращаться за помощью по телефонам: (843) 533 38 88 – дежурная часть Госавтоинспекции МВД по РТ), (843) 291 91 91 – диспетчерская служба Министерства транспорта и дорожного хозяйства РТ).
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