На трассе М12 «Восток» в Татарстане из-за снегопада скорость снижена до 70 км/ч

Из-за плохой видимости, вызванной снегопадом, на автодороге М12 «Восток» в Татарстане скоростной режим снижен до 70 км/ч. Водители могут следить за рекомендациями на информационных табло, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Погодные условия на территории республики стремительно ухудшаются, циклон “Ольга” пришел в Татарстан – метет метель, мокрый снег и порывистый ветер доходит до 15−20 м/с. Во время такого сильного циклона следует избегать резких маневров на дороге. Увеличивайте дистанцию и снижайте скорость», – говорится в сообщении.

В госкомпании также рекомендовали водителям по возможности отложить поездки по автомагистрали до окончания прохождения циклона.

Сейчас на участке трассы М12 в Татарстане для уборки снега задействовано 55 единиц техники, в том числе 24 самосвала, а также 80 человек. Работа ведется в круглосуточном режиме.