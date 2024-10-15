На трассе М12 «Восток» появилась еще одна многофункциональная зона

На трассе М12 «Восток» открылась еще одна многофункциональная зона. Она расположена в Чувашии, около города Шумерля по направлению в Москву, сообщил в своем телеграм-канале заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин.

«На территории сделано все, чтобы обеспечить комфорт водителей и пассажиров: АЗС с разделением потоков, операторское здание с магазином, террасой и условиями для маломобильных граждан, комфортные парковки для легкового и грузового транспорта», – написал вице-премьер.

Это уже 22-я по счету МФЗ на скоростной дороге. Пропускная способность новой многофункциональной зоны – около 500 автомобилей в сутки.

Хуснуллин заверил, что на трассе М12 продолжится создание комфортной инфраструктуры. Всего на участке автодороги от Москвы до Казани будет открыто 32 МФЗ.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км.

Напомним, 21 декабря прошлого года Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Автодорогу с нуля построили за рекордные сроки – три года. Теперь путь от столицы России до Татарстана занимает всего 6,5 часа.

Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».