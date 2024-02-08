На трассе М12 в Татарстане установили снегозадерживающие щиты, изготовленные из деревянных конструкций. Кроме того, проводятся работы по нарезке снежных валов для сдерживания снегопереноса с полей на дорогу. Об этом сообщил руководитель Казанского филиала госкомпания «Автодор» Александр Умеренков.

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

«Во время мониторинга зимнего содержания и в ходе прошедшей снежной стихии были выявлены дополнительные места, где осуществляется занос автодороги М12. Соответственно, в этих местах, около 20 км, дополнительно будут установлены снегозадерживающие пространственные щиты», – рассказал спикер.

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

Умеренков пояснил, что снег будет скапливаться вдоль конструкций и не будет переноситься дальше на дорогу. Что касается снежных валов, которые нарезаются, то снег будет задерживаться внутри них.

Фото: пресс-служба госкомпании «Автодор»

В Татарстане скоростная трасса М12 «Восток» имеет четыре полосы движения – по две в каждую сторону. Она проходит через Кайбицкий, Апастовский, Верхнеуслонский, Лаишевский и Пестречинский районы. Ее протяженность в республике составляет 142 км.