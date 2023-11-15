На трассе М12 в Татарстане построят шесть многофункциональных зон и семь экодуков

На трассе М12 «Восток» в Татарстане построят шесть многофункциональных зон, а также семь экодуков для безопасного пересечения дороги животными. Об этом сообщил руководитель восьмого этапа М12 госкомпании «Автодор» Рашит Хазипов.

Всего на скоростной автомагистрали в республике будет три надземных и четыре тоннельных биоперехода для животных. «Экодуки, которые проходят над дорогой, полностью ограждаются шумозащитными экранами, их ширина — около 50 метров. Верх экодука устилается растительным слоем, высаживаются деревья, и животные смогут без препятствий пересечь трассу. Такие экодуки строятся в местах миграции животных», — рассказал спикер.

Кроме того, по его словам, через каждые 50–80 километров трассы разместятся объекты дорожного сервиса. Многофункциональные зоны будут «зеркальными» — с правой и левой стороны дороги. Так, две пары МФЗ создаются около села Большие Кайбицы в Кайбицком районе, две — возле деревни Вахитово в Верхнеуслонском районе, еще две — около села Егорьево в Лаишевском районе.

На территории многофункциональных зон будут площадки для отдыха водителей и пассажиров, автозаправочные станции. «В зависимости от того, какие инвесторы придут, будут построены гостиницы, сервисные центры, логистические сооружения. По сути, это будут небольшие поселки для обслуживания всего транспортного потока и пассажиров», — уточнил Хазипов.

Создание магистрали М12 «Восток» — часть федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора „Европа — Западный Китай“» национального проекта «Модернизация транспортной инфраструктуры». Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по поручению Президента РФ Владимира Путина.