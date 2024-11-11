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На трассе М12 в Татарстане открылся дополнительный съезд
В Татарстане на 822 км трассы М12 «Восток» завершилось строительство дополнительного съезда. По нему можно выехать на автодорогу Р239 Казань-Оренбург со стороны Шали в направлении Оренбурга, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».
«Появилась также возможность путем еще двух разворотов проследовать в Казань. Это позволит распределить большой поток транспорта и разгрузить региональную и федеральную дорожную сеть», - говорится в сообщении.
Скоростная трасса от Москвы до Казани открылась в конце прошлого года. По информации госкомпании, проект уже показал свою эффективность – количество автотуристов в Татарстане выросло на 88%.
Кроме того, началось активное развитие территорий за счет притока инвестиций в экономику, а грузоперевозки стали выгоднее, быстрее и безопаснее.
Строительство автодороги М12 продолжается. По поручению Президента России Владимира Путина идут работы по продлению трассы от Казани до Екатеринбурга и Тюмени.
Дорогу возводят по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».
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