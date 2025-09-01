На трассе М12 в Татарстане открылось движение по пяти новым съездам

На трассе М12 «Восток» в Татарстане открылось движение по пяти новым съездам. Они расположены на 780-м км, 804-м км и 822-м км, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«Благодаря двум дополнительным съездам на 780-м км М12 на транспортной развязке с автодорогой Казань – Ульяновск – Камское Устье жителям региона, а также транзитному транспорту стало проще добираться в Москву и к одному из основных курортов Татарстана – Камскому Устью», – говорится в сообщении.

Съезды на 804-м км построены на транспортной развязке с автомобильной дорогой Столбище – Атабаево.

Еще один съезд на 822-м км находится на транспортной развязке с федеральной трассой Казань – Оренбург. «Теперь улучшилась доступность Казани, местного аэропорта, а также развивающегося курорта Лаишево», – отметили в пресс-службе.

Участок трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани в конце 2023 года открыл по видеосвязи Президент России Владимир Путин. На сегодняшний день здесь зафиксировано более 43 млн проездов.