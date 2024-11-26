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На трассе М12 в Татарстане до конца 2024 года реконструируют две развязки
На скоростной трассе М12 «Восток» в Татарстане до конца этого года завершат реконструкцию двух развязок. Об этом сообщил глава Миндортранса РТ Фарит Ханифов на брифинге в Кабинете Министров РТ.
«Интенсивность движения по трассе отслеживается ежесуточно. Летом максимальный трафик по мосту через Волгу достигал 16 – 17 тыс. машин в сутки. Это достаточно большой поток, и он постоянно растет. В среднем по трассе более 10 тыс. машин в сутки сегодня проезжает от Москвы до Шали на М7. В связи с этим было принято решение реконструировать две развязки. Сейчас идет реконструкция», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства.
По словам Ханифова, работы проводятся на пересечении М12 с дорогой Атабаево – Столбище и на развязке, которая ведет в Камское Устье. «Идет расширение и делаются дополнительные съезды. Трафик оказался больше, чем ожидалось. Объекты будут готовы к концу 2024 года», – подчеркнул он.
В декабре прошлого года Президент России Владимир Путин по видеосвязи открыл участок от Москвы до Казани протяженностью 810 км. Автодорогу с нуля построили за рекордные сроки – три года.
Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры». Сейчас трасса проходит по территории девяти российских регионов. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит около 1 961 км.
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