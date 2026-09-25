На трассе М12 в пределах Татарстана появится новый платный участок

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В пределах Татарстана на скоростной трассе М12 «Восток» появится новый платный участок. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Ведомство ссылается на еще не опубликованное официально распоряжение Правительства России. Протяженность нового платного участка составит 7,045 километра.

Речь идет об отрезке от пересечения с М12 «Восток» на обходе Казани до пересечения с трассой М7 «Волга». Взиматься плата будет на участке М12 «Восток» Казань – Шали (от Р-239 до пересечения с автомобильной дорогой Шали – Бавлы).

«Все доходы от сбора платы за проезд направляются на содержание, обеспечение безопасности дорожного движения на автомобильной дороге», – заверили в федеральном министерстве.

Теперь платными на трассе М12 станут 1239 километров из 1617. При этом во сколько будет обходиться проезд по новому платному участку и когда он станет таковым, в ведомстве не уточнили.

Кроме того, платным станут участок трассы М4 «Дон» в пределах Ростовской области – с 933-го до 1024-й километр. Участок с 715-го до 933-й километр является платным с 2022 года.