На трассе М12 в Лаишевском районе РТ лесовозведение начнется осенью 2021 года

В Лаишевском районе состоялось заседание рабочей группы по оказанию содействия и сопровождения при строительстве скоростной автомобильной дороги М12 «Москва—Нижний Новгород—Казань». Заседание провел глава Лаишевского района Татарстана Ильдус Зарипов. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

В состав рабочей группы вошли активисты Орловского сельского поселения Дмитрий Дементьев, Руслан Мадифуров, Марат Нагуманов. Вопросы касались компенсационной посадки деревьев. Ильдус Зарипов сообщил, что сейчас определяются участки, где будут высажены молодые деревья. Общая территория составит 123 га.

К диалогу по видеоконференцсвязи подключился первый заместитель министра лесного хозяйства Татарстана Ильгизар Зарипов. Он уточнил, что сейчас ведется обследование участков, лесовозведение начнется осенью этого года.

Еще один вопрос, который обсудили на встрече, — установка экранов, которые защитят жителей близлежащих к трассе сел от шума. Ведущий специалист Казанского филиала ГК «Автодор» Рамиль Вильданов сообщил, что сейчас готовится проект по установке шумопоглощающих экранов, который будет представлен уже к концу июня. Члены рабочей группы изъявили желание увидеть проект до его согласования и принятия в работу.

Ильдус Зарипов пожелание поддержал и предложил организовать очередную встречу уже на месте, где сейчас ведется строительство трассы М12.

«Все работы будут проводиться под контролем рабочей группы, совещания будут проходить не реже чем раз в месяц», — отметил глава муниципалитета.

Руководство страны поставило задачу построить автодорогу М12 за три года. Это уникальный проект, который окажет позитивное влияние и станет дополнительным условием дальнейшего социально-экономического развития муниципалитета. Однако самое главное преимущество данной автодороги в том, что она является частью еще более крупного проекта магистрали «Европа — Западный Китай». Это позволит создать новые рабочие места, сформировать предпосылки для увеличения привлекательности района, увеличить рыночную конъюнктуру, уверен Ильдус Зарипов.

Скоростная автодорога пройдет по территории пяти районов Татарстана, где ее протяженность составит 142 км. Ранее преимущества прохождения трассы в Татарстане назвал Президент республики Рустам Минниханов, о чем сообщало ИА «Татар-информ».