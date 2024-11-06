На трассе М12 установят 24 километра снегозадерживающих щитов

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

В Татарстане и Чувашии вдоль трассы М12 «Восток» смонтируют примерно 24 километра снегозадерживающих щитов в местах потенциальных заносов. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

При этом в Нижегородской области для предотвращения снежных заносов уже установлено приблизительно 15 километров сетки.

Кроме того, для минимизации заносов в Чувашии и Нижегородской области высадили по девять рядов сосны, осины триплоидной, спиреи и акации кустовой. Посадки произведены там, где в прошлом году возникали существенные заносы.

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Всего высажено 52 тыс. низкокронных и высококронных деревьев, а также 27 тыс. кустарников. Общая протяженность лесополосы — примерно 13 километров, из которых 4 километра приходятся на Чувашию.

Всего на М12 «Восток» в осенне-зимний период будут дежурить более 350 единиц техники. Для обработки дорожного полотна заготовлено около 70 тыс. тонн песко-соляной смеси и более 36 тыс. тонн хлоридов, уточнили в пресс-службе «Автодора».

Фото: пресс-служба ГК «Автодор»

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени должна составить около 1961 километра. Президент РФ Владимир Путин 21 декабря 2023 года по видеосвязи открыл участок трассы от Москвы до Казани протяженностью 810 километров. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».