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На трассе М12 установят 24 километра снегозадерживающих щитов
В Татарстане и Чувашии вдоль трассы М12 «Восток» смонтируют примерно 24 километра снегозадерживающих щитов в местах потенциальных заносов. Об этом сообщает пресс-служба ГК «Автодор».
При этом в Нижегородской области для предотвращения снежных заносов уже установлено приблизительно 15 километров сетки.
Кроме того, для минимизации заносов в Чувашии и Нижегородской области высадили по девять рядов сосны, осины триплоидной, спиреи и акации кустовой. Посадки произведены там, где в прошлом году возникали существенные заносы.
Всего высажено 52 тыс. низкокронных и высококронных деревьев, а также 27 тыс. кустарников. Общая протяженность лесополосы — примерно 13 километров, из которых 4 километра приходятся на Чувашию.
Всего на М12 «Восток» в осенне-зимний период будут дежурить более 350 единиц техники. Для обработки дорожного полотна заготовлено около 70 тыс. тонн песко-соляной смеси и более 36 тыс. тонн хлоридов, уточнили в пресс-службе «Автодора».
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