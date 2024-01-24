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На трассе М12 в Татарстане полностью восстановили движение
Движение на трассе М12 полностью восстановлено, сообщают в ГУ МЧС России по РТ.
«По состоянию на 16.00 24 января в Татарстане снято временное ограничение движения для всех видов транспортных средств на автомобильной дороге М12 "Восток" с 684 по 766 км», – указали в ведомстве.
В свою очередь в «Автодоре» напомнили, что на трассе сохраняется ограничение скорости — 70 км/ч.
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