На трассе М12 от Москвы до Казани протестировали мобильную связь

На участке трассы М12 «Восток» от Москвы до Казани завершено тестирование мобильной связи. Его результаты показали достаточно высокое качество связи, однако наблюдаются разрывы в Нижегородской области и в Татарстане. Это связано со строительством вышек и размещением базовых станций, сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«При полном развертывании базовых станций операторами сотовой связи, планируемом в июне, ожидается непрерывное покрытие всех сервисов, в том числе 4G, а также рост всех показателей на всем протяжении магистрали от Москвы до Казани», — говорится в сообщении.

Оценка эффективности работы телефонной мобильной связи происходила по нескольким характеристикам. Это были качество голоса и мобильного интернета, включая параметры просмотра видео на популярном видеохостинге.

Средний показатель качества передачи речи достиг 3,1 балла из 5, что является нормой в цифровом стандарте GSM. При этом возможны редкие искажения звуков и снижение разборчивости речи. Однако это не прервет звонок.

Средняя скорость мобильного интернета в движении составила 29,4 Мбит/с, что сопоставимо с результатами многих крупных городов России. А максимальная скорость по этому показателю достигла 180 Мбит/с. Хостинги для просмотра видео на трассе доступны в 95% случаев.

Федеральная трасса М12 «Восток» проходит по территории девяти российских регионов, в том числе Татарстана. Общая протяженность магистрали от Москвы до Тюмени составит около 1961 километра. Строительство М12 ведется по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры».