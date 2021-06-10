На трассе М12 от Москвы до Казани дорожники возведут 16 дополнительных развязок

На скоростной трассе М12 Москва — Казань предполагается оборудовать 16 дополнительных транспортных развязок, в том числе шесть — на территории Татарстана. Соответствующие планы обсуждались на заседании научно-технического совета госкомпании «Автодор».

Научно-технический совет «одобрил технические предложения по возведению дополнительных развязок для обеспечения связи с региональными дорогами», отмечает пресс-служба компании.

Уже определены места создания развязок на пересечениях с 13 крупными трассами. В республике речь идет об обеспечении связи с такими дорогами, как Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, 16К-0674 Казань — Ульяновск — Камское Устье, 16К-1063 Столбище — Атабаево, Р-239 Казань — Оренбург и 16К-1091 Сорочьи горы — Шали.

При этом регионы предложили создать развязки и в тех местах, где региональные трассы пройдут путепроводами над М12. Проектировщики согласились создать еще три развязки — они позволят не только заезжать на другие дороги, но и разворачиваться на М12 в обратном направлении. Одна из них появится в Татарстане на 628-м километре трассы и обеспечит связь с 16К-0925 Большие Кайбицы — Камылово.

Помимо этого, дорожники изучили технические решения и технологии для максимального использования в дорожной одежде местных материалов, а также вопросы снижения объемов замены непригодных грунтов за счет их стабилизации и укрепления.