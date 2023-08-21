На трассе М12 до конца 2023 года откроется 14 многофункциональных зон

Фото: телеграм-канал госкомпании «Автодор»

На трассе М12 Москва – Нижний Новгород – Казань до конца этого года откроется 14 многофункциональных зон (МФЗ). Дорога строится по национальному проекту «Модернизация транспортной инфраструктуры», сообщает пресс-служба госкомпании «Автодор».

«На дорожной сети госкомпании открыли пять новых многофункциональных зон. До конца года планируется запуск не менее 17 МФЗ на всех дорогах “Автодора”. Открытие еще 16 объектов запланировано на 2024 год», – отметили в пресс-службе.

Многофункциональные зоны создаются в новом формате – «Сначала отдохни, потом заправься». Так, на территории пяти открывшихся МФЗ расположены игровые и спортивные площадки, летняя терраса. Внутри имеется фудкорт с различными видами и форматами кухни, супермаркет, аптека, комната матери и ребенка, туалеты, прачечные и душевые.



Эти объекты создали 270 новых постоянных рабочих мест в Московской и Владимирской областях.