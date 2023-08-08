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Происшествия 8 августа 2023 11:51

На трассе М 7 легковушка опрокинула экскаватор, водитель в больнице

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Фото: Госатвоинспекция Татарстана

Накануне на 863-м км автодороги М 7 водитель иномарки столкнулся с двигающимся в попутном направлении экскаватором. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.

В ведомстве отметили, что причиной ДТП стала утомленность водителя автомобиля Chevrolet, который двигался из Москвы в Уфу. В результате водитель легковушки с травмами госпитализирован.

Госавтоинспекция призывает водителей не управлять транспортным средством в утомленном состоянии, ставя под угрозу безопасность дорожного движения.

Фото: Госавтоинспекция Татарстана

#ДТП
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