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На трассе М 7 легковушка опрокинула экскаватор, водитель в больнице
Накануне на 863-м км автодороги М 7 водитель иномарки столкнулся с двигающимся в попутном направлении экскаватором. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Татарстана.
В ведомстве отметили, что причиной ДТП стала утомленность водителя автомобиля Chevrolet, который двигался из Москвы в Уфу. В результате водитель легковушки с травмами госпитализирован.
Госавтоинспекция призывает водителей не управлять транспортным средством в утомленном состоянии, ставя под угрозу безопасность дорожного движения.
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