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Руc Тат
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Происшествия 22 июля 2023 10:25

На трассе М 5 столкнулись две легковушки, один из водителей в больнице

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Накануне вечером на трассе М 5 в Бавлинском районе столкнулись Kia Cerato и «Лада Гранта», один из водителей госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.

Фото: Очевидцы

Как рассказали люди, ДТП произошло на 1279-м км автодороги Москва-Челябинск вблизи поселка Уба. Автомобиль KIA столкнулся со встречным автомобилем «Лада».

По словам очевидцев, в результате ДТП пострадала женщина-водитель отечественной легковушки, ее увезли на скорой.

  • Очевидцы
  • Очевидцы
#ДТП
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