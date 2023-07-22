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На трассе М 5 столкнулись две легковушки, один из водителей в больнице
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Накануне вечером на трассе М 5 в Бавлинском районе столкнулись Kia Cerato и «Лада Гранта», один из водителей госпитализирован. Об этом «Татар-информу» сообщили очевидцы аварии.
Как рассказали люди, ДТП произошло на 1279-м км автодороги Москва-Челябинск вблизи поселка Уба. Автомобиль KIA столкнулся со встречным автомобилем «Лада».
По словам очевидцев, в результате ДТП пострадала женщина-водитель отечественной легковушки, ее увезли на скорой.
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