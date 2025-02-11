На трассе М-12 протестировали автопилот первого отечественного электромобиля

Создатели первого российского электромобиля «Атом» протестировали систему автономного вождения Drive Assist. Машина проехала по трассе М-12 732 километра, 95% из них – в режиме автопилота, сообщили в пресс-службе компании

«Начиная с 2023 года, мы участвуем в экспериментальном правовом режиме, активно тестируя технологии автономного вождения на дорогах общего пользования. В конце 2024 года мы совершили нашу первую длительную поездку, выбрав трассу М-12, которая соединяет Москву и Казань. Этот маршрут стал для нас символичным, поскольку корни нашей компании находятся в Татарстане. Результаты испытаний подтвердили эффективность технологии ADAS, дав нам ценную информацию для дальнейшего анализа и улучшения систем автономного управления», – рассказал руководитель группы обеспечения безопасности и сертификации ADAS в «Атоме» Роман Шведов.

В рамках эксперимента команде «Атома» предстояло протестировать управление на высокой скорости, что невозможно в городских условиях. Кроме того, важно было подтвердить выносливость системы при длительных поездках.

«Тестирование ADAS на трассе М-12 продемонстрировало высокую эффективность системы. У нас была возможность собирать и анализировать данные в процессе движения, что позволило не только вносить коррективы, но и проверять гипотезы в реальных условиях. На трассе мы сталкивались с различными дорожными ситуациями, что значительно улучшило качество тестирования. Несмотря на то, что скорость на трассе выше, чем в городской среде, современные магистрали, такие как трасса М-12, позволяют качественно оценивать дорожную обстановку и соблюдать все нормы безопасности дорожного движения», – прокомментировал руководитель группы испытаний системы ADAS в «Атоме» Аркадий Школьный.

В компании также отметили, что за рулем находился опытный водитель-испытатель. Он наблюдал за работой системы, однако практически не вмешивался в управление.