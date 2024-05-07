На трассе М-12 Москва – Казань появятся 10 новых заправок - проекты уже создают

На участке Москва-Казань трассы М-12 «Восток» хотят построить 10 заправок. На данный момент создаются проекты этих заправочных станций, а какие-то – уже на этапе строительства, пишет РБК Татарстан.

Отмечается, что новые заправки разместят в составе многофункциональных зон. Сейчас, пока идет стройка, на М12 поставили четыре временных контейнерных АЗС. Как сообщили в пресс-службе «Автодора», они работают круглосуточно.

Напомним, на участке М12: Москва – Казань есть 18 АЗС, из которых шесть этих объектов – на территории РТ. Все они находятся в многофункциональных зонах, а в общей сложности таких станций планируют сделать 32 штуки.

Также на данной высокоскоростной дороге хотят построить гостиницы, станции техобслуживания и ТЦ с пунктами питания.