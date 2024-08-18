На трассе Казань - Ульяновск водитель легковушки погиб при столкновении с КамАЗом

Сегодня около полудня на автодороге Казань-Ульяновск-Старое Дрожжаное произошла трагедия. На 29-м километре трассы в Дрожжановском районе водитель «Нивы» врезался в двигавшийся впереди КамАЗ, сообщили в республиканской Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 59-летний водитель легковушки не соблюдал безопасную скорость и дистанцию, что привело к столкновению с грузовиком. В результате аварии водитель легкового автомобиля скончался на месте от полученных травм.

Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан начала расследование обстоятельств происшествия.