На трассе Казань — Оренбург в Татарстане приостановят движение из-за велогонок

Фото: пресс-служба Минспорта РТ

В Татарстане на участке трассы Р239 Казань — Оренбург — Акбулак — граница с Республикой Казахстан в воскресенье, 23 июля, приостановят движение транспорта. Об этом сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«С 6.00 до 14.00 будет временно прекращено движение на участке 249 — 256 км в связи с проведением Всероссийских соревнований по велоспорту Tour de Tatarstan. Almetevsk», — говорится в сообщении.

Проезд транзитного транспорта будет организован по маршруту Альметьевск — Лениногорск и Альметьевск — Чупаево. После завершения соревнований движение продолжится в штатном режиме.

Водителей просят соблюдать требования временных дорожных знаков.