На трассе Казань – Оренбург в Татарстане построят шесть надземных пешеходных переходов

На участке реконструкции трассы Казань – Оренбург в Татарстане возводят шесть надземных пешеходных переходов. Реконструкция ведется с 20-го по 43-й км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Общая длина наименьшего пешеходного перехода с лестничными сходами составляет 91,45 метра, наибольшего – 98,35 метра, ширина прохожей части – 2,25 метра. В работе находятся все шесть искусственных сооружений», – говорится в сообщении.

Пешеходные переходы строят возле населенных пунктов Большие Кабаны, Тургай, Зимняя горка, Каипы, Егорьево, Державино и у развязки на Лаишево.

Для безопасности пешеходов на объектах установят перильное ограждение и освещение. Рядом с переходами построят пешеходные дорожки. Для маломобильных граждан предусмотрены лифты, для слабовидящих – тактильно-рельефные наземные указатели.

Реконструкция участка с 20-го по 43-й км трассы Казань – Оренбург идет со строительством шестикилометрового транспортного обхода села Сокуры.

Всего на участке протяженностью около 24 км будут построены два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки и два разворотных съезда, а также переезд для сельхозтехники и шесть надземных пешеходных переходов.