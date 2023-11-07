На трассе Казань – Оренбург в Татарстане отремонтирован мост через Каму

На трассе Р239 Казань – Оренбург в Татарстане отремонтирован мост через Каму. Сооружение протяженностью 1,6 км находится на 78-м км дороги в Рыбно-Слободском и Алексеевском районах, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Специалисты отремонтировали 14 опор, заменили деформационный шов на восьмой опоре, а также обновили мостовое полотно», – говорится в сообщении.

Рабочие уложили на мосту двухслойное асфальтобетонное покрытие. Кроме того, они выполнили покраску опор, пролетного строения и перильного ограждения, а также заменили поврежденное барьерное ограждение.

На трассе Казань – Оренбург сейчас также ремонтируется мостовой переход через реку Архаровку. Ввести его в эксплуатацию планируется к осени следующего года.