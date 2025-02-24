news_header_top_970_100
Руc Тат
16+
news_header_bot_970_100
Общество 24 февраля 2025 12:13

На трассе Казань – Оренбург в Татарстане начался ремонт моста через Мешу

На трассе Казань – Оренбург в Татарстане начался ремонт моста через Мешу. Работы ведутся в рамках реконструкции участка автодороги с 20-го по 43-й км со строительством обхода села Сокуры, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«После строительства нового пятипролетного железобетонного моста через Мешу и перепуска движения по нему мостостроители приступили к ремонту существующего мостового сооружения», – говорится в сообщении.

Сейчас рабочие разбирают береговые опоры существующего моста. Им предстоит отремонтировать восемь опор, в том числе смонтировать железобетонные балки пролетного строения.

На пролетном строении сделают деформационные швы, нанесут гидроизоляцию, уложат защитный слой бетона и асфальтобетонное покрытие. Для безопасности дорожного движения установят барьерное и перильное ограждения, смонтируют электроосвещение и нанесут дорожную разметку. Кроме того, будут установлены очистные сооружения.

Все ремонтные работы планируется завершить в ноябре.

Всего во время реконструкции участка трассы Казань – Оренбург со строительством обхода села Сокуры будут построены два моста, шесть путепроводов, четыре разноуровневые транспортные развязки и два разворотных съезда.

#трасса казань - оренбург #ремонт моста
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
В топе
«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

«Одно есть, другого не хватает»: почему так непросто идет цифровизация татарского языка

23 февраля 2025
Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

Минниханов: «Сегодня тысячи татарстанцев проявляют героизм, мужество и отвагу»

23 февраля 2025