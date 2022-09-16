На трассе Казань – Буинск в Татарстане отремонтирован мост через реку Карла

В Татарстане рабочие завершили ремонт моста протяженностью 108 метров через реку Карла. Он расположен на 110-м километре автодороги Р241 Казань – Буинск – Ульяновск в Буинском районе.

«Планово-предупредительные работы помогают устранить дефекты на ранней стадии износа элементов сооружения, обеспечить безопасность движения и долговечность сооружения», – говорится в сообщении пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора».

Специалисты заменили деформационные швы, восстановили поверхность конусов, пролетного строения, береговых и промежуточных опор.

Кроме того, они обновили перильное ограждение, лестничные сходы и локальные очистные сооружения.

Фотографии пресс-службы «Волго-Вятскуправтодора»