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На трассе Казань — Буинск — Ульяновск в Татарстане ограничат движение транспорта
В Татарстане ограничат движение транспорта на мосту через реку Тоша, расположенном на 100+670 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск. Это связано с ремонтом сооружения.
«Ограничения будут введены 19 октября с 22 часов до 6 утра 20 октября», — сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
После завершения строительных работ движение продолжится в штатном режиме.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков, заранее выбирать маршрут с учетом введенных ограничений.
Для объезда водителям предлагают воспользоваться автодорогами Апастово — Тетюши и Буинск — Тетюши.
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