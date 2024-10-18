На трассе Казань — Буинск — Ульяновск в Татарстане ограничат движение транспорта

В Татарстане ограничат движение транспорта на мосту через реку Тоша, расположенном на 100+670 км трассы Казань — Буинск — Ульяновск. Это связано с ремонтом сооружения.

«Ограничения будут введены 19 октября с 22 часов до 6 утра 20 октября», — сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

После завершения строительных работ движение продолжится в штатном режиме.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков, заранее выбирать маршрут с учетом введенных ограничений.

Для объезда водителям предлагают воспользоваться автодорогами Апастово — Тетюши и Буинск — Тетюши.