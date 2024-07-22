Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На трассе Казань – Буинск – Ульяновск в РТ ограничат движение из-за ремонта моста
В Татарстане на 100+670 км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтом моста через реку Тоша, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».
«Ограничения будут введены с 22 часов 23 июля до 6 утра 24 июля. Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период работ», – говорится в сообщении.
Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут с учетом ограничений.
В частности, можно воспользоваться автомобильными дорогами Апастово – Тетюши и Буинск – Тетюши.
После завершения строительно-монтажных работ движение продолжится в штатном режиме.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»