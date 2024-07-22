На трассе Казань – Буинск – Ульяновск в РТ ограничат движение из-за ремонта моста

В Татарстане на 100+670 км автодороги Казань – Буинск – Ульяновск ограничат движение транспорта. Это связано с ремонтом моста через реку Тоша, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Ограничения будут введены с 22 часов 23 июля до 6 утра 24 июля. Это необходимо для обеспечения безопасности участников дорожного движения на период работ», – говорится в сообщении.

Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков и заранее планировать маршрут с учетом ограничений.

В частности, можно воспользоваться автомобильными дорогами Апастово – Тетюши и Буинск – Тетюши.

После завершения строительно-монтажных работ движение продолжится в штатном режиме.