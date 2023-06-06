На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск в РТ возвели модульные надземные пешеходные переходы

На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск в Татарстане возвели два модульных надземных пешеходных перехода. Они появились в Зеленодольском районе около поселков Грузинский на 119-м км дороги и Урняк на 121-м км, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Модульные надземные пешеходные переходы на федеральных трассах республики построили впервые. Специалисты смонтировали пролетное строение, опоры, лестничные сходы из стали. Остекление выполнили из монолитного поликарбоната», – отметили в ведомстве.

Для маломобильных граждан установили подъемные платформы, для слабовидящих – тактильно-рельефные наземные указатели с противоскользящим покрытием. На объектах также подключены системы удаленной диспетчеризации и видеоконтроля.

Фото: пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора»

Основным преимуществом модульной конструкции является возможность его возведения в короткие сроки. При этом инновационные конструкции соответствуют всем требованиям безопасности.

Ожидается, что новые переходы помогут исключить аварии с участием пешеходов на одном из самых загруженных участков дороги Йошкар-Ола – Зеленодольск, по которому в сутки проезжает более 45 тыс. автомобилей.

Всего на федеральных трассах в Татарстане имеются четыре подземных и 14 надземных пешеходных переходов. В ближайшее время их станет больше. Так, к концу 2024 года на трассе М7 «Волга» введут в эксплуатацию 44 надземных пешеходных перехода, а в 2025-м – три модульных на 833, 841 и 847 км.