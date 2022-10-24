На трассе Йошкар-Ола – Зеленодольск приостановят движение из-за строительства перехода

На 120-м километре трассы А295 Йошкар-Ола – Зеленодольск – автомобильная дорога М7 «Волга» 25 октября с трех до четырех утра приостановят движение транспорта, сообщает пресс-служба «Волго-Вятскуправтодора».

«Будет временно прекращено движение в связи с проведением строительных работ надземного пешеходного перехода», – отметили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что период временного прекращения движения может быть изменен из-за продолжения или окончания строительства и погодных условий.

После завершения работ движение будет осуществляться в штатном режиме. Автомобилистов просят соблюдать требования временных дорожных знаков.

Надземный пешеходный переход возводят возле поселка Новопольский. Искусственное сооружение поможет безопасно переходить один из самых загруженных участков автодороги Йошкар-Ола – Зеленодольск, где ежедневно проезжает 45 тыс. автомобилей, а также избежать ДТП с участием пешеходов. Объект планируется ввести в эксплуатацию в ноябре этого года.