На трассе «Гонки Героев» в Менделеевске появятся достопримечательности Казани

В Татарстане в четвертый раз пройдет «Гонка Героев». В этом году она впервые получит федеральный статус – на трассе в Менделеевске разыграют Кубок России по гонкам с препятствиями, сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Одним из главных новшеств станут тематические зоны, воссоздающие достопримечательности Казани, а также отражающие историю республики и самого Менделеевска.

Участников ждут 39 препятствий и трасса протяженностью почти 12 км. В числе новых объектов – стилизованная Башня Сююмбике и «Бондюжский боярд» (историческое название Менделеевска – Бондюга, прим. Т-и.). Финальные точки маршрута – пик Коммунизма и «Эверест».

«"Гонку Героев" в Менделеевске в прошлом году посетили больше 10 тыс. человек, в этом ожидаем еще больше. Хотелось бы познакомить их с историей Татарстана, поэтому многие препятствия будут стилизованы под наши достопримечательности», – отметил руководитель района Роберт Искандаров.

Мероприятие вновь пройдет в формате «Битвы эпох»: участники смогут преодолеть трассу в образах литературных и исторических персонажей, героев фильмов и мифов. Принять участие можно индивидуально или в команде.

«Это самое масштабное событие в части командообразования. Больше 200 коллективов различных предприятий республики участвуют ежегодно. Плечом к плечу они проходят сложнейшие испытания, поддерживают друг друга – все это формирует командный дух любого коллектива», – подчеркнул генеральный директор АО «Аммоний» Дмитрий Макаров.

Завершится «Гонка Героев» традиционным рок-концертом. На официальном сайте уже открыли регистрацию.

Фотографии предоставлены пресс-службой Менделеевского района