На трассе Ашитбаш – Шушмабаш Татарстана после ремонта появится 200 новых дорожных знаков

В Арском районе Татарстана капитально отремонтируют участок автодороги Ашитбаш – Шушмабаш – Карадуван протяженностью 3,8 км. На отрезке от 12,5 до 16,3 км будет установлено 200 новых дорожных знаков, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«На объекте выполнено устройство новой дорожной одежды на протяжении более одного километра и основания методом холодного ресайклинга на участке длиной 2,7 километра», – отметили в министерстве.

Дорожники уложили нижний слой покрытия из асфальтобетонной смеси и верхний – из щебеночно-мастичного асфальтобетона на площади более 26 тыс. кв. метров, а также укрепили обочины щебеночно-песчаной смесью. Кроме того, рабочие переустроили линии электропередачи и газопровода, отремонтировали мосты, установили 16 гофрированных труб.

До завершения капремонта специалисты установят 79 сигнальных столбиков, барьерное ограждение протяженностью 276 метров, обустроят автобусные остановки и нанесут разметку.

Работы проводятся по национальному проекту «Безопасные качественные дороги». Нацпроекты реализуются в России с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.