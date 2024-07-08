На трассах в Татарстане за выходные и утро понедельника сбили трех лосей

За выходные и утро понедельника в Спасском районе и на трассе М5 в Татарстане сбили трех лосей. Об этом сообщает пресс-служба госкомитета РТ по биоресурсам.

Две аварии случились в Спасском районе около Базарных Матак и недалеко от деревни Шинар. Еще одно ДТП произошло на 1268-м километре трассы М5 Москва-Челябинск.

Водители на легковых автомобилях сбили трех лосей. Животные погибли от полученных травм. Автомобили получили серьезные повреждения.

Госкомитет РТ по биоресурсам напоминает автомобилистам о необходимости ездить в светлое время суток, соблюдать скоростной режим, быть предельно осторожными и внимательными, не пропускать знаки, которые предупреждают о местах возможного появления диких животных.