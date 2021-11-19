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Ру Тат
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Происшествия
19 ноября 2021  13:12
Полина Шевчук

На трассах в РТ дальнобойщиков по радио будут оповещать о ДТП и ухудшении погоды

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На федеральных дорогах в Татарстане создана система оповещения для водителей дальнего следования.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, водителей по радио будут оповещать о ДТП, дорожных работах, заторах на дороге, ухудшении погоды, а также о местах для отдыха водителей.

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – подчеркнул врио командира ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РТ Айрат Исмагилов.
 

 

#федеральные трассы рт #ГИБДД РТ
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