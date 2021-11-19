На трассах в РТ дальнобойщиков по радио будут оповещать о ДТП и ухудшении погоды

На федеральных дорогах в Татарстане создана система оповещения для водителей дальнего следования.

Как рассказали ИА «Татар-информ» в республиканской Госавтоинспекции, водителей по радио будут оповещать о ДТП, дорожных работах, заторах на дороге, ухудшении погоды, а также о местах для отдыха водителей.

«Госавтоинспекция Татарстана напоминает о необходимости неукоснительного соблюдения правил дорожного движения и призывает участников дорожного движения быть крайне внимательными и осторожными», – подчеркнул врио командира ОСБ ДПС ГИБДД МВД по РТ Айрат Исмагилов.

