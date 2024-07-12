На трассах Татарстана появится больше разметок с шумовым эффектом

На дорогах в Татарстане увеличат количество разметок с шумовым эффектом. Об этом на выездном совещании в Елабуге, которое состоялось под председательством заместителя Премьер-министра РТ – Руководителя Аппарата Кабмина РТ, зампредседателя Правительственной комиссии РТ по обеспечению безопасности дорожного движения Шамиля Гафарова, рассказал врио начальника Управления Госавтоинспекции МВД по РТ Айрат Самигуллин.

Такие разметки появятся на двух участках трассы М7 «Волга», а также на трех участках дорог в Спасском, Чистопольском и Мамадышском районах.

Айрат Самигуллин Фото: © Госавтоинспекция Татарстана

По словам представителя ведомства, это позволит снизить количество ДТП, связанных со съездом автомобиля с дороги. Положительным примером являются участки автодороги Казань – Оренбург в Лаишевском районе, там в течение двух последних лет не произошло аварий, связанных со съездом с дороги.