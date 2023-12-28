На транспортном узле «Компрессорный» в Казани зарегистрировали миллионного пассажира

На транспортно-пересадочном узле «Компрессорный» в Казани зафиксировали миллионного пассажира. Им стал житель столицы Татарстана Артур Хайруллин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

«Молодой человек уже десять лет ежедневно ездит на пригородных поездах на работу и обратно, отмечая комфортность подвижного состава, удобство расписания и доступную стоимость», – говорится в сообщении.

Артур Хайруллин получил от пригородной пассажирской компании «Содружество» сертификат на бесплатный проезд в электричках в течение месяца.

Владельца миллионного билета определили с помощью автоматизированной системы, которая фиксирует каждый проездной документ.

Транспортно-пересадочной узел «Компрессорный» заработал в Казани 13 октября прошлого года.

По проекту было построено новое здание и павильон автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах. Кроме того, частично реконструирована пассажирская платформа.

Главная задача проекта – объединение железнодорожного и городского транспорта в единую систему.