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На транспортном узле «Компрессорный» в Казани зарегистрировали миллионного пассажира
На транспортно-пересадочном узле «Компрессорный» в Казани зафиксировали миллионного пассажира. Им стал житель столицы Татарстана Артур Хайруллин, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
«Молодой человек уже десять лет ежедневно ездит на пригородных поездах на работу и обратно, отмечая комфортность подвижного состава, удобство расписания и доступную стоимость», – говорится в сообщении.
Артур Хайруллин получил от пригородной пассажирской компании «Содружество» сертификат на бесплатный проезд в электричках в течение месяца.
Владельца миллионного билета определили с помощью автоматизированной системы, которая фиксирует каждый проездной документ.
Транспортно-пересадочной узел «Компрессорный» заработал в Казани 13 октября прошлого года.
По проекту было построено новое здание и павильон автоматизированной системы оплаты, контроля и учета проезда в пригородных электропоездах. Кроме того, частично реконструирована пассажирская платформа.
Главная задача проекта – объединение железнодорожного и городского транспорта в единую систему.
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