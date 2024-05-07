На транспортной развязке в Новошешминском районе РТ открыли путепровод

В Новошешминском районе РТ сегодня открыли путепровод на транспортной развязке, расположенной на пересечении автодорог Шали – Бавлы и Азеево – Черемшан, пишет газета «Шешминская Новь».

Фото: газета «Шешминская Новь»

«Такие развязки повышают безопасность на дорогах, создают комфорт всем водителям», – сказал на церемонии открытия объекта министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Он поблагодарил строителей за добросовестную работу и поздравил всех с наступающим Днем Победы.

Фото: газета «Шешминская Новь»

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов добавил, что открытие путепровода накануне Дня Победы – очень важное событие для муниципалитета.

«Мы благодарны строителям за качественную работу. Все добросовестно трудились на этом важном участке, включая и наших белорусских коллег», – отметил он.

Фото: газета «Шешминская Новь»

Старт движению по новому путепроводу дали раритетный автомобиль ГАЗ-21 и колонна дорожно-строительной техники.

Стоимость строительства двухполосного путепровода протяженностью 48,9 метра оценивается в 290 млн рублей.