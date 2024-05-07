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На транспортной развязке в Новошешминском районе РТ открыли путепровод
В Новошешминском районе РТ сегодня открыли путепровод на транспортной развязке, расположенной на пересечении автодорог Шали – Бавлы и Азеево – Черемшан, пишет газета «Шешминская Новь».
«Такие развязки повышают безопасность на дорогах, создают комфорт всем водителям», – сказал на церемонии открытия объекта министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.
Он поблагодарил строителей за добросовестную работу и поздравил всех с наступающим Днем Победы.
Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов добавил, что открытие путепровода накануне Дня Победы – очень важное событие для муниципалитета.
«Мы благодарны строителям за качественную работу. Все добросовестно трудились на этом важном участке, включая и наших белорусских коллег», – отметил он.
Старт движению по новому путепроводу дали раритетный автомобиль ГАЗ-21 и колонна дорожно-строительной техники.
Стоимость строительства двухполосного путепровода протяженностью 48,9 метра оценивается в 290 млн рублей.
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