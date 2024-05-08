На транспортной развязке в Новошешминском районе построили путепровод за 290 млн рублей

В Новошешминском районе РТ на транспортной развязке, расположенной на пересечении автодорог Шали – Бавлы и Азеево – Черемшан, появился путепровод. На его строительство было направлено более 289,4 млн рублей, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Миндортранса РТ.

Фото: газета «Шешминская Новь»

«Армогрунтовая система собрана с применением активной облицовки и послойным армированием георешетками насыпи. Сопряжение путепровода с насыпью выполнено железобетонными переходными плитами. Опирание плиты с одной стороны производилось на железобетонный лежень, который, в свою очередь, укладывался на подушку из фракционированного щебня, а с другой – на прилив шкафной стенки», – рассказали в министерстве о том, как проходило строительство объекта.

Фото: газета «Шешминская Новь»

Длина двухполосного путепровода составляет 48,9 метра, ширина мостового полотна – 19,9 метра, подмостовой габарит – 5 метров. Он стоит на двух железобетонных опорах. Покрытие проезжей части – асфальтобетонное. Для безопасности дорожного движения на искусственном сооружении установлены металлические перила высотой 1,1 метра.

Фото: газета «Шешминская Новь»

В торжественном открытии путепровода приняли участие министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов, глава Новошешминского района Вячеслав Козлов, председатель совета директоров «Алексеевскдорстроя» и депутат Госсовета РТ Фоат Валиев, гендиректор «Алексеевскдорстроя» Марат Саттаров, директор «Главтатдорстроя» Эдуард Данилов.

«Такие развязки повышают безопасность на дорогах, создают комфорт всем водителям», – сказал на церемонии глава Миндортранса Фарит Ханифов.

Фото: газета «Шешминская Новь»

Глава Новошешминского района Вячеслав Козлов добавил, что открытие путепровода накануне Дня Победы – очень важное событие для муниципалитета.

«Мы благодарны строителям за качественную работу. Все добросовестно трудились на этом важном участке, включая и наших белорусских коллег», – отметил он.

Ханифов и Козлов вручили дорожникам, участвующим в строительстве, почетные грамоты и благодарственные письма.

Фото: газета «Шешминская Новь»

Старт движению по новому путепроводу дали раритетный автомобиль ГАЗ-21 и колонна дорожно-строительной техники.