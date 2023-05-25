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На транспорт для перевозки участников Сабантуя в Казани потратят 1,5 млн рублей
В этом году на организацию транспортного обеспечения участников татарского народного праздника Сабантуй в Казани планируется направить 1,5 млн рублей – такова начальная цена за услуги, указанная на сайте госзакупок.
Из документов следует, что к месту празднования нужно будет доставить технический персонал, оргкомитет, взрослые творческие коллективы, вокальные творческие коллективы, детские и подростковые творческие коллективы, а также волонтеров.
Задействовать планируется автобусы, в которых будет не менее 45 посадочных мест. Курсировать они будут 600 часов – кроме самого праздника, участников нужно будет перевозить на площадку также в дни репетиций. Так, предусмотрено три дня обычных репетиций и один день генеральной репетиции.
Перевозить артистов будут по 20 автобусов, ежедневно их будут задействовать на шесть часов.
Напомним, даты празднования Сабантуя в городах и районах республики утвердил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Так, в Казани праздник пройдет 24 июня. Местом его проведения традиционно станет площадка в Березовой роще поселка Мирный.
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