На транспорт для перевозки участников Сабантуя в Казани потратят 1,5 млн рублей

В этом году на организацию транспортного обеспечения участников татарского народного праздника Сабантуй в Казани планируется направить 1,5 млн рублей – такова начальная цена за услуги, указанная на сайте госзакупок.

Из документов следует, что к месту празднования нужно будет доставить технический персонал, оргкомитет, взрослые творческие коллективы, вокальные творческие коллективы, детские и подростковые творческие коллективы, а также волонтеров.

Задействовать планируется автобусы, в которых будет не менее 45 посадочных мест. Курсировать они будут 600 часов – кроме самого праздника, участников нужно будет перевозить на площадку также в дни репетиций. Так, предусмотрено три дня обычных репетиций и один день генеральной репетиции.

Перевозить артистов будут по 20 автобусов, ежедневно их будут задействовать на шесть часов.

Напомним, даты празднования Сабантуя в городах и районах республики утвердил Раис Татарстана Рустам Минниханов. Так, в Казани праздник пройдет 24 июня. Местом его проведения традиционно станет площадка в Березовой роще поселка Мирный.