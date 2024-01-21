На трамвайные пути в Челнах выведена спецтехника для очистки рельс от снега

На протяжении нескольких дней в Татарстане не прекращается снегопад. На уборку улиц и дорог направлены все силы. В Набережных Челнах для расчистки улиц привлечено рекордное количество техники МУП ПАД, ПКО и управляющих компаний.

На трамвайные пути выведена спецтехника, также снег с рельс убирает специальный трамвайный вагон.

Помимо этого, ведется расчистка городских проспектов. И здесь на помощь приходят активные жители города.

На общественные пространства города с лопатами вышли студенты и школьники. Они поработали в парке Победы, на Боровецком бульваре, бульварах Кереселидзе, Юных Ленинцев и Энтузиастов, в парке «Гренада», на набережной Тукая, в сквере имени Титова.

Убрали территорию и в «Тридевятом царстве», на площади Высоцкого, площади перед ДК «Энергетик».

А активные жители 54/01, 27-го, 28-го, 53-го, 54-го, 64-го и 65-го микрорайонов Автозаводского комплекса вместе с представителями ТОС вышли на очистку от снега своих дворов.

«Весь наш двор в едином порыве вышел убирать снег. Спасибо Богу, он объединяет нас в трудные минуты. Вон, сколько народу: вышло много семей», — поделился впечатлениями житель дома 54/01 Александр.