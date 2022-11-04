На традиционных ярмарках в Казани свою продукцию представят аграрии 22 районов РТ

В субботу, 5 ноября, в столице Татарстана состоятся традиционные сельскохозяйственные ярмарки. В торговле примут участие представители 22 районов республики и 18 агропромышленных организаций.

Казанцы смогут приобрести сельхозпродукцию по низким ценам с 6 утра и до 12. Так, торговые площадки в Авиастроительном районе города будут работать по адресам: ул. Дементьева, 7, Беломорская, 69 и Ленинградская, 27, в Вахитовском районе — Татарстан, 53, ул.Чехова, 2, в Кировском — Краснококшайская, 150/2, Батыршина, 20 и Революционная, 12.

Также ярмарки развернутся в Ново-Савиновском (пр. Ямашева, 71а и ул. Лаврентьева, 10), Московском (ул. Ш. Усманова, 1), Приволжском (ул. Р. Зорге, 66 и Ю. Фучика, 72) и Советском (Аграрная, 2 и Липатова, 7) районах города.

Для жителей микрорайона «Салават купере» торговля будет вестись на парковке ТЦ «Радужный» в поселке Осиново, передает пресс-служба мэрии Казани.