На Товарищеской в Казани обрушилась кровля бывшей бани, никто не пострадал

На Товарищеской, 27А обрушилась часть кровли заброшенной бани. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, здание аварийное, не эксплуатируется.

Сообщение о ЧП поступило в 13:56. Спасатели ЗПСО №2 провели поиск возможных пострадавших в сошедшем с кровли снегу на территории, прилегающей к зданию, и на чердаке. Искали и с помощью кинолога с собакой.

В 15:45 поисково-спасательные работы закончились, пострадавшие не обнаружены.