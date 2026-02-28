news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 28 февраля 2026 17:22

На Товарищеской в Казани обрушилась кровля бывшей бани, никто не пострадал

Читайте нас в
Телеграм

На Товарищеской, 27А обрушилась часть кровли заброшенной бани. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ, здание аварийное, не эксплуатируется.

Сообщение о ЧП поступило в 13:56. Спасатели ЗПСО №2 провели поиск возможных пострадавших в сошедшем с кровли снегу на территории, прилегающей к зданию, и на чердаке. Искали и с помощью кинолога с собакой.

В 15:45 поисково-спасательные работы закончились, пострадавшие не обнаружены.

#кровля
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Татарстанцы могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию молодежного проекта

Татарстанцы могут получить до 1,5 млн рублей на реализацию молодежного проекта

28 февраля 2026
В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

В Госсовете Татарстана предложили пересмотреть статус ветерана боевых действий

27 февраля 2026