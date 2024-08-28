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СВО 28 августа 2024 09:17

На топливном складе в Ростовской области после атаки БПЛА произошел пожар

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В Каменском районе Ростовской области в результате атаки БПЛА произошло возгорание на топливном складе. Об этом сообщает губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.

«В тушении задействованы силы экстренного реагирования. Угроза распространения огня на жилые дома отсутствует», – написал он в сообщении.

В результате происшествия никто не пострадал.

Ранее губернатор региона сообщал, что около 03:00 ночи в Ростовской области сбито 4 БПЛА.

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