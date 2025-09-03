На ТНВ состоится 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!»

Фото: ТНВ

В единый день голосования, 14 сентября, на телеканалах «ТНВ-Татарстан» и «ТНВ-Планета» пройдет 14-часовой телемарафон «Всей семьей на выборы!». Он продлится с 8 до 22 часов.

Во время марафона зрителям расскажут о достижениях и победах Татарстана, людях-созидателях, лучших семьях и прорывных проектах. «Это будет настоящий день признания в любви к родной республике! В самый главный для республики день – день выборов Раиса Татарстана!» – заявили в телерадиокомпании.

Работать в ходе марафона будут две пары ведущих: Ассоль Мухаметзянова и Иван Остроумов, Светлана Звонарева и Ильдар Киямов.

Начнется телемарафон с песни «Мин яратам сине, Татарстан!» в исполнении Государственного камерного хора РТ под руководством Миляуши Таминдаровой.

Всего за день в студии ТНВ побывают около 150 гостей, среди которых будут политологи, наблюдатели, эксперты. Состоятся специальные выпуски «Новостей», включающие репортажи с избирательных участков, данные о явке на выборы Раиса РТ, предварительные итоги из голосования.

Запланированы также прямые включения с радиостанции «Болгар радиосы», из зоны специальной военной операции, Москвы и районов республики, а также с концерта у Центра семьи «Казан», где будут работать ведущие телеканала Идель Киямов и Лейсан Хуснуллина.

Гостями студии станут звезды татарской эстрады, в том числе Зайнап Фархетдинова, Рустем Асаев, Артур и Эльза Исламовы, а также победители конкурса дворовых событий «Курше фест», юные звезды телеканала «ШАЯН ТВ», а также представители трудовых династий, коллективов ученых и школьников.

Побывает в студии и автор музыки к песне «Мин яратам сине, Татарстан!». Он отмечает юбилей в этом году, и нейросети попробуют помочь его по-новому увидеть.

Помимо прочего, в прямом эфире ведущие ТНВ назовут имена обладателей 11 cмартфонов iPhone 16 и двух автомобилей Sollers ST8, которые сможет выиграть каждая семья Татарстана, приняв участие в фотоконкурсе #ВсейСемьейНаВыборы #ТатарстанАлга.

Выборы Раиса Республики Татарстан состоятся 14 сентября, все избирательные участки будут работать с 7 часов утра до 8 часов вечера. Тогда же в РТ пройдут выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета республики по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).